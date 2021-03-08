Erol Bulut'tan özür dileyen Caner Erkin bu hafta takımla idmanlara başlayacak
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Erol Bulut'tan özür dileyen Caner Erkin bu hafta takımla idmanlara başlayacak

08.03.2021 12:10 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:48

Göztepe maçında oyundan çıkarken Erol Bulut'a tepki gösteren ve kadro dışı bırakılan Caner Erkin hakkında karar verildi. Hatasını anlayan Caner'in hocasından özür dilediği ve bu hafta içerisinde takımla birlikte yeniden idmanlara çıkacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin, Kadıköy'de 1-0 mağlup olduğu Göztepe maçının son anlarında Caner Erkin oyundan çıkarıldığı için teknik direktörü Erol Bulut'a el kol hareketleriyle tepki göstermişti. Erol hoca, geçmişte de benzer hareketlerde bulunan Caner'in bu tavrı sonrası Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu ile bir araya geldi.

TAKIMA GÖZDAĞI VERİLDİ

Bu görüşme sonucunda Trabzonspor deplasmanı öncesinde milli futbolcunun kadro dışı bırakılmasına karar verildi. Karadeniz temsilcisine karşı alınan galibiyet sonrasında Caner'in, A Takım'dan ayrı olarak tek başına idman yapmasına karar verildi. Yönetim, bu şekilde hem takıma gözdağı vermek hem de Bulut'un arkasında olduğuna dikkat çekmek istedi. Antalyaspor mücadelesinin ardından bu akşamki Konyaspor maçının da kadrosunda olmayan milli futbolcunun hatasını anladığı ve Erol hocadan özür dilediği bilgisine ulaşıldı.

EMRE BELÖZOĞLU BUZLARI ERİTTİ

Belözoğlu'nun bu noktada devreye girdiği, Konya maçı sonrası tecrübeli sol bekin yeniden takımla birlikte antrenmanlara çıkacağı öğrenildi. Ancak yıldız oyuncunun, Gençlerbirliği karşısında kadroya alınıp alınmayacağına yine Erol Bulut karar verecek. Bundan sonraki süreçte de hem yönetimin hem de teknik ekibin, disiplini elde tutmak adına olası benzer hareketlerde aynı tavrı sergileyecekleri belirtildi.

(Fanatik)

Erol Bulut'tan özür dileyen Caner Erkin bu hafta takımla idmanlara başlayacak
Haber Yorumları (15)
METİN: siz nihat abinize dua edin geçen yıl düşerdiniz bu yılda orta sıralarda anca kendinize yer bulurdunuz
Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
METİN: o senin bahsetiğin çeteler fetöler çökertildiğinden beri fenevin kupası yok dikatinizi çeketim
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VATANDAŞ: siz haluk abiniz sayesinde yıllarca bu ligde şampiyon oldunuz halen daha haluk ve uzak bağlantıları ligin üzerinde plan yapıyor nihat efendinin zerre kadar faydası olmaz bize değil nihat kimse bize yapmaz zaten istemeyizde biz biz I love you hocam demeyiz kimseye. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 1 Yayından Kaldır
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