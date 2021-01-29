Erol Bulut, Mesut Özil ve Pelkas'ı birlikte oynatacağı bir sistem üzerinde çalışıyor

Fenerbahçe'de dünya yıldızı Mesut Özil'in transferinin ardından iyi bir grafik yakalayan Dimitrios Pelkas'ın bu durumdan nasıl etkileneceği merak konusu olmuştu. Sarı-lacivertlilerin 45 yaşındaki çalıştırıcısı Erol Bulut'tan kadro için dikkat çeken bir hamle geldi.

Fenerbahçe sezon başı yaptığı 18 transferin ardından devre arasında da transfer döneminin öne çıkan takımı oldu. Dünya futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli yaratıcı oyunculardan olan Mesut Özil'in takıma dahil olmasıyla hücum gücü farklı bir seviyeye çıktı.

SAMUEL GELDİ, THIAM KAFA KARIŞTIRDI

Bunun dışında Perotti'nin sakatlığı sonrası bu bölge içinde Osayi Samuel transfer edildi. Çizgide oldukça etkili bir performans sergileyen genç futbolcunun sarı-lacivertlilerin buradaki sorununa da çözmesi bekleniyor. Ancak Samuel transferi öncesi Thiam'ın bu bölgede etkili bir performansı söz konusu. Samatta'nın iyileşmesiyle kanatlara geçen Thiam burada beklenenden de iyi bir performans sergileyince kafaları da karıştırdı.

KİM OYNAYACAK?

Sarı-lacivertli takımın orta saha ve kanatlarda çok alternatifli güçlü bir kadrosu oldu. Bu bölgelerde yer alan beş forma için önemli ve çok sayıda aday var. Hazır olduğunda Mesut, Gustavo ve Ozan'ın yerleri orta sahada garanti gibi. Kanatlar içinse Valencia, Osayi Samuel, Pelkas, Thiam rekabet içinde.

İRFAN CAN İÇİN TEMASLAR SÜRÜYOR

Mert Hakan da hem orta saha hem de kanat bölgesinde oynadığı için alternatif oyuncu konumunda. Bunun yanısıra ligin en önemli orta sahalarından İrfan Can için de temaslar sürüyor. Sarı-lacivetliler bir anlamda bugüne kadar geldiği kanat ve forvet arkası pozisyonunu yeniden güncelleyecek daha güçlü bir duruma ulaşmış durumda.

MESUT-PELKAS FORMÜLÜ

Bu sezonki transferler içinde en çok dikkat çeken isimlerden biri Pelkas oldu. Yunan futbolcu beklentilerin üzerinde bir performans gösteriyor. Mesut Özil de takımda en beğendiği oyuncunun Pelkas olduğunu ifade etti. Artık oyunu hücum bölgesinde daha güçlü oynatmak isteyen teknik heyet iki yaratıcı oyuncu Mesut ve Pelkas'ı birarada kullanmak için çalışma yapıyor.

GUSTAVO-OZAN'A BÜYÜK ROL

Özellikle takım hücum yaparken geride bu ikilinin bırakacağı olası boşlukları kapatmak için Gustavo ve Ozan'a büyük görev düşüyor. Ozan'ın yeni dönemle birlikte defansif anlamda daha çok rol alacağı kaydedildi.

(Milliyet)