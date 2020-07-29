Erol Bulut kimdir? Erol Bulut nereli, kaç yaşında? Erol Bulut kariyeri
Teknik direktör Erol Bulut, Batı Almanya'da doğdu. 1992 yılında Eintracht Frankfurt ile futbol kariyerine başlayan Bulut, Adanaspor, Trabzonspor gibi takımlarda top koşturdu. Erol Bulut teknik direktörlük kariyeri haberimizde.
Alanyaspor'da teknik direktör olarak görev alan Bulut, Fenerbahçe'nin hocası oldu. 45 yaşındaki eğitici, 1992–1994 yılları arasında Eintracht Frankfurt takımının altyapısında yer aldı. Usta isim, Türkiye U-21 takımında da bulundu.
EROL BULUT KİMDİR?
Bulut, 30 Ocak 1975 tarihinde Bad Schwalbach, Batı Almanya'da dünyaya geldi. Defans pozisyonunda görev yapmış Türk millî futbolcu ve teknik direktör olan Erol Bulut, Yunanistan'da Panionios ve Olimpiakos maceraları yaşadı. 2007-2008 sezonu başında Ukrayna'nın Metalurg Donetsk takımına transfer oldu. Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'u çalıştıran Bulut Fenerbahçe'nin hocası oldu.
Futsal da oynamış olan Bulut, Türk millî takımını Avrupa Şampiyonası'nda temsil etmiştir.
KARİYERİ
1992–1995 Eintracht Frankfurt
1995–1999 Fenerbahçe
1999–2001 Eintracht Frankfurt
1999–2000Trabzonspor (kiralık)
2001Adanaspor (kiralık)
2002–2003 Panionios
2003–2004 Bursaspor
2004–2005 TSV 1860 München
2005–2007 Olimpiakos
2007–2009 Metalurh Donetsk
2009–2010 Olympiakos Volou
2011–2012 OFI Crete
2012 Veria
Millî takım kariyeri
1994-1997Türkiye U-21
1997Türkiye
Teknik direktörlük kariyeri
2012–2013 Kartalspor
2013 Yeni Malatyaspor
2013–2014 Elazığspor
2014–2017 İstanbul Başakşehir
2017–2019 Yeni Malatyaspor
2019-2020 Alanyaspor
2020 -Fenerbahçe