Erol Bulut kimdir? Erol Bulut nereli, kaç yaşında? Erol Bulut kariyeri
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Erol Bulut kimdir? Erol Bulut nereli, kaç yaşında? Erol Bulut kariyeri

Teknik direktör Erol Bulut, Batı Almanya'da doğdu. 1992 yılında Eintracht Frankfurt ile futbol kariyerine başlayan Bulut, Adanaspor, Trabzonspor gibi takımlarda top koşturdu. Erol Bulut teknik direktörlük kariyeri haberimizde.

Erol Bulut kimdir? Erol Bulut nereli, kaç yaşında? Erol Bulut kariyeri
29.07.2020 09:08 | Son Güncelleme: 29.07.2020 09:11

Alanyaspor'da teknik direktör olarak görev alan Bulut, Fenerbahçe'nin hocası oldu. 45 yaşındaki eğitici, 1992–1994 yılları arasında Eintracht Frankfurt takımının altyapısında yer aldı. Usta isim, Türkiye U-21 takımında da bulundu.

EROL BULUT KİMDİR?

Bulut, 30 Ocak 1975 tarihinde Bad Schwalbach, Batı Almanya'da dünyaya geldi. Defans pozisyonunda görev yapmış Türk millî futbolcu ve teknik direktör olan Erol Bulut, Yunanistan'da Panionios ve Olimpiakos maceraları yaşadı. 2007-2008 sezonu başında Ukrayna'nın Metalurg Donetsk takımına transfer oldu. Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'u çalıştıran Bulut Fenerbahçe'nin hocası oldu.

Futsal da oynamış olan Bulut, Türk millî takımını Avrupa Şampiyonası'nda temsil etmiştir.

Erol Bulut kimdir? Erol Bulut nereli, kaç yaşında? Erol Bulut kariyeri

KARİYERİ

1992–1995 Eintracht Frankfurt

1995–1999 Fenerbahçe

1999–2001 Eintracht Frankfurt

1999–2000Trabzonspor (kiralık)

2001Adanaspor (kiralık)

2002–2003 Panionios

2003–2004 Bursaspor

2004–2005 TSV 1860 München

2005–2007 Olimpiakos

2007–2009 Metalurh Donetsk

2009–2010 Olympiakos Volou

2011–2012 OFI Crete

2012 Veria

Millî takım kariyeri

1994-1997Türkiye U-21

1997Türkiye

Teknik direktörlük kariyeri

2012–2013 Kartalspor

2013 Yeni Malatyaspor

2013–2014 Elazığspor

2014–2017 İstanbul Başakşehir

2017–2019 Yeni Malatyaspor

2019-2020 Alanyaspor

2020 -Fenerbahçe

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