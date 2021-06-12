Erman Toroğlu TRT spikerlerine patladı: İki tane adam bizi aptal yerine koydu

Ünlü yorumcu Erman Toroğlu, İtalya karşılaşmasını anlatan Erdoğan Arıkan ve Levent Özçelik'e sert çıktı. Toroğlu, "Eskiden radyoda anlatırlardı da yerdik. Şimdi bizi iki tane spiker aptal yerine koydu. İyi oynuyormuşuz falan, neler yapmışız falan. Nereye gittik yahu! Kimi yiyorsunuz siz, Maçı seyrediyoruz" eleştirisini yaptı.

3-0 kaybettiğimiz İtalya karşılaşmasında futbolcularımıza fazla övgüde bulunduğu şeklinde yorumlar yapılan TRT spikerleri Erdoğan Arıkan ve Levent Özçelik, sosyal medyanın olduğu gibi yorumcularında dilinde. En sert eleştiri ise Erman Toroğlu'ndan geldi.

"ESKİDEN YERDİK BUNLARI"

Toroğlu A Spor'daki yayında, "Eskiden radyoda anlatırlardı da yerdik. Şimdi adamlar, iki tane spiker bizi aptal yerine koydu resmen. İyi oynuyormuşuz falan, neler yapmışız falan. Nereye gittik yahu! Kimi yiyorsunuz siz? Maçı seyrediyoruz, görüyoruz" dedi.