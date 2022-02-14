Erman Toroğlu'ndan canlı yayında yıldız futbolcu için olay yorum: Nasıl bir kalça o! - Haberler
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Erman Toroğlu'ndan canlı yayında yıldız futbolcu için olay yorum: Nasıl bir kalça o!

Haberler.com - Spor
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Trabzonspor'un Konyaspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayı ünlü yorumcu Erman Toroğlu değerlendirdi. Bordo-mavililerin yıldızı Nwakaeme'den övgüyle bahseden Toroğlu, "Rakip savunmanın ayağı 1.5 metre olsun fırıncı küreği gibi topu alamıyorsun. Adam kalçayı bir dayıyor, nasıl bir kalça o!" dedi.

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. Karşılaşmanın ardından A Spor ekranlarında mücadeleyi değerlendiren Erman Toroğlu, Nwakaeme için övgü dolu ifadeler kullandı.

Erman Toroğlu'ndan canlı yayında olay tespit: Kalçayı bir dayıyor, nasıl kalça o!

"NORMAL BİR İNSAN DEĞİL"

Erman Toroğlu yaptığı yorumda, "Rakip savunmanın ayağı kürek gibi olsa bile alamazsın. Direkt kalçayı dayıyor. O nasıl bir kalça? Ayağını soktuğun anda tersen geçiyor rakibi. Visca'ya attırdığı golde 5 kişiyi geçti. Normal bir insan değil." ifadelerini kullandı.

Haberler.com - Spor

Erman Toroğlu, Trabzonspor, Konyaspor, Spor, Haberler

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