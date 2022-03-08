Erman Toroğlu, MHK'nin tarihi kararını 12 Eylül'e benzetti: Bu bir ihtilaldir

TFF, Süper Lig ve 1. Lig hakem ve gözlemci klasmanlarının yeniden belirlendiğini açıkladı. Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek gibi isimlerin liste dışı kalmasını eski hakem ve ünlü yorumcu Erman Toroğlu, A Spor ekranlarında değerlendirdi.

Erman Toroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"MUTLAKA YAPILMASI GEREKEN BİR İŞTİ"

"Büyük ihtimalle bu iş Kulüpler Birliği'nin isteği, TFF'nin onayı ve MHK'nin uygulamasıyla olmuştur. Bir yerden başlanacaktı ve mutlak yapılması gereken bir işti. Ama kurunun yanında yaş yanar mı? veya yine 'veya' diyorum altını çizerek şu anda görev yapacak hakemlerin arasında da dışarıda kalacak hakem var mıydı? Vardı. Bir kaç tane var, çok net söylüyorum. Operasyon tam yapıldı mı, hayır ama bir yerden başlamak lazımdı. Doğru yapıldı, bu bir ihtilaldir. 12 Eylül'den sonra o tabi siyasi oldu, bu futbolda yapılan bir ihtilaldir.

"BU ALEMİN BİRAZ TEMİZLENMESİ LAZIM"

Yapılması gerekirdi çünkü hakemler meydanı çok boş buldular. Hakem yöneticileri yani hakemleri yönlendiren dernekteki insanlar, bunların arasına şunu da söyleyeyim gözlemciler ve temsilciler derneğinin başındaki arkadaşın da dikkatli olması lazım. O da dahil olmak üzere bu alemin biraz temizlenmesi lazım."