Erling Haaland bıraktığı yerden devam ediyor! Sezonun ilk resmi maçında hat-trick yaptı

Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland geçen sezon takımın bütün gol yükünü çekmiş ve Avrupa futboluna damga vurmuştu. Norveçli yıldız bu sezonda bıraktığı yerden devam ediyor. Sezonun ilk resmi karşılaşması olan Almanya Kupası maçında Wehen Wiesbaden karşısında 3 gol atarak hat-trick yapan Haaland, sarı-siyahlı takımın sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmasını sağladı.