Erling Haaland bıraktığı yerden devam ediyor! Sezonun ilk resmi maçında hat-trick yaptı
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Erling Haaland bıraktığı yerden devam ediyor! Sezonun ilk resmi maçında hat-trick yaptı

Erling Haaland bıraktığı yerden devam ediyor! Sezonun ilk resmi maçında hat-trick yaptı
Haberler.com - Haberler | Spor

Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland geçen sezon takımın bütün gol yükünü çekmiş ve Avrupa futboluna damga vurmuştu. Norveçli yıldız bu sezonda bıraktığı yerden devam ediyor. Sezonun ilk resmi karşılaşması olan Almanya Kupası maçında Wehen Wiesbaden karşısında 3 gol atarak hat-trick yapan Haaland, sarı-siyahlı takımın sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmasını sağladı.

Geçen sezon Dortmund'la çıktığı 41 maçta 42 gol atan Erling Haaland, fileleri havalandırmaya bıraktığı yerden devam ediyor. Norveçli golcü, sezonun ilk resmi karşılaşması olan Almanya Kupası maçında gol olup yağdı.

51 DAKİKAYA 3 GOL SIĞDIRDI

Erling Haaland, Dortmund-Wehen Wiesbaden karşılaşmasında 26, 31 ve 51. dakikalarda attığı gollerle takımına 3-0'lık galibiyeti getirdi. Norveçli yıldız böylece bu sezon çıktığı ilk resmi maçta hat-trick yapma başarısı gösterdi.

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