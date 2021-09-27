Erik ten Hag: 'Beşiktaş ile zorlu bir maça çıkacağız' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erik ten Hag: "Beşiktaş ile zorlu bir maça çıkacağız"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Erik ten Hag:

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu maçı öncesi yapılan basın toplantısında konuşan Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag, Beşiktaş ile oynayacakları maçın zorlu geçeceğini söyledi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu maçı öncesi yapılan basın toplantısında konuşan Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag, Beşiktaş ile oynayacakları maçın zorlu geçeceğini söyledi.

Johan Cruijff Arena'da oyuncu Daley Blind ile basın toplantısında konuşan Hag, "Şampiyonlar liginde kolay maç yok. Beşiktaş kendilerine çok güveniyorlar ancak biz de kendimize güveniyoruz. Teknik olarak iyi futbolculardan oluşuyor" dedi.

Beşiktaş'ın birçok futbolcusunun eksik olmasıyla ilgili sorulan soruya Hag, "Yarınki maçta eksikleri olabilir ama en çok çekindiğim futbolcuları Michy Batshuayi sahada olacak" şeklinde konuştu.

Ajaxlı futbolcu Daley Blind ise turnuvada güzel bir şekilde ilerleyebileceklerini dile getirerek, "Her maçı ayrı ayrı değerlendirmemiz gerek, iyi yerlere gelebiliriz, daha fazlasını yapabiliriz. Çok çalışmamız gerekiyor, böylelikle kendimizi daha fazla güçlendirebiliriz" ifadelerini kullandı.

(Sinan Karamurat/İHA)

Erik ten Hag: Beşiktaş ile zorlu bir maça çıkacağız

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Aydemir Meral Akşener Sezai Temelli
Magazin Şevval Şahin Oğuzhan Koç
Spor Bülent Uygun Abdullah Avcı
Tüm Haberler Yemek Tarifleri Bekir Pakdemirli Güzel Sözler Mehmet Topal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Erik ten Hag: 'Beşiktaş ile zorlu bir maça çıkacağız' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 20:00:04. #1.12#