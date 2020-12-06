Ergi Kırkın Tunus'ta ikinci kez şampiyon!
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Ergi Kırkın Tunus'ta ikinci kez şampiyon!

06.12.2020 15:09 | Son Güncelleme: 06.12.2020 15:36
Ergi Kırkın Tunus'ta ikinci kez şampiyon!

Tunus'un Monastır kentinde düzenlenen Uluslararası Tenis Federasyonu'nun (ITF) toplamda 15 bin dolarlık para ödüllü turnuvası Magic Hotel Tours'un finalinde Fransız rakibi Titouan Droguet'i yenen Ergi Kırkın, geçtiğimiz hafta şampiyon olarak tamamladığı turnuvada bu hafta profesyonel...

Tunus'un Monastır kentinde düzenlenen Uluslararası Tenis Federasyonu'nun (ITF) toplamda 15 bin dolarlık para ödüllü turnuvası Magic Hotel Tours'un finalinde Fransız rakibi Titouan Droguet'i yenen Ergi Kırkın, geçtiğimiz hafta şampiyon olarak tamamladığı turnuvada bu hafta profesyonel kariyerinin dördüncü zaferini kucakladı.

Sert zemindeki organizasyonda sırasıyla Polonyalı, Fildişi Sahilli, Alman ve Arjantinli rakiplerini yenen milli sporcu Ergi Kırkın, finalde Fransız raket Titouan Droguet ile karşılaştı. 21 yaşındaki Kırkın, 1 saat 6 dakika süren final mücadelesinde ilk servislerinden yüzde 82 puan çıkararak Droguet'i 6-3, 6-1 ile rahat geçti ve şampiyonluğa ulaştı. Kırkın bu zaferle üst üste 10. galibiyetini elde etti. - İSTANBUL

Ergi Kırkın Tunus'ta ikinci kez şampiyon!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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