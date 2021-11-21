Ereğli Belediyespor farklı kazandı: 6-2 - Haberler Spor
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Ereğli Belediyespor farklı kazandı: 6-2

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Ereğli Belediyespor farklı kazandı: 6-2

Bölgesel Amatör Lig 7. Grupta mücadele eden Kdz. Ereğli Belediyespor, ligin 4. maçında Bakırköyspor'u 6-2 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bölgesel Amatör Lig 7. Grupta mücadele eden Kdz. Ereğli Belediyespor, ligin 4. maçında Bakırköyspor'u 6-2 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Kdz. Ereğli Belediyespor, Alaplı İlçe Stadı'nda Bakırköyspor ile karşılaştı.

Ereğli ekibi ilk yarıyı Emre Aydoğan'ın golüyle 1-0 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısına Emir Özbilen'in golüyle başlayan Ereğli Belediyespor, 61. dakikada kalesinde golü gördü. 3 dakika sonrasında penaltıdan Murat Güneş'in golüyle yeniden farkı 2'ye çıkaran eflatun beyazlılar, Sercan Çekmen, Emre Aydoğan, Fahri Eren Pamuk'un da golleriyle maçı farklı kazandı.

Maç sonu taraftarlar takımı tribüne çağırarak galibiyeti kutladı.

Bu sezon dördüncü maçında ikinci galibiyetini alan ve puanını 7'ye çıkaran Ereğli Belediyespor, zirve yarışındaki takibini sürdürdü. - ZONGULDAK

Ereğli Belediyespor farklı kazandı: 6-2

Ereğli Belediyespor farklı kazandı: 6-2

Ereğli Belediyespor farklı kazandı: 6-2

Ereğli Belediyespor farklı kazandı: 6-2

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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