- Erdoğan: "Zor bir süreçten geçiyoruz"

HATAY - A. Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, sıkıntılı süreçten geçtiklerini, bazı mevkilerde oyun içerisinde değiştirebileceği oyuncularının olmadığını söyledi.

Süper Lig'in 18. hafta maçında evinde karşılaştığı Konyaspor'a 3-1 mağlup olan A. Hatayspor'da Teknik Direktör Ömer Erdoğan, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, zor bir süreçten geçtiklerini orta saha da hiçbir alternatifinin olmadığını belirterek, "Maça istediğimiz gibi başladık, rakibi önde baskıyla karşılamak, hataya zorlamak istiyorduk. Çok erken bir gol ile önce geçtik. Her şey istediğimiz gibi gidiyordu. Maalesef yine top bizdeyken kaptırdığımız top sonrası yediğimiz gol, bu dakikaya kadar rakibe pozisyon vermemiştik. Devamında aynı şekilde Sam tecrübeli olmasına rağmen basit bir hata ile yediği ikinci sarı karttan oyun dışında kalması bizi zora soktu. Bazı oyuncu ve formasyon değişiklikleri yaptık. Tabii 10 kişi kalmamız bize sıkıntı oluşturdu. Oyuncularım sahada elinden gelen mücadeleyi yaptılar. 2-1 geriye düştükten sonra oyuna hamle yaparak beraberliği aramaya çalıştık ama başarılı olamadık. Sıkıntılı süreçten geçiyoruz, ciddi sıkıntılarımız var. Bazı mevkilerde oyun içerisinde değiştireceğimiz oyuncular yok. Sam çıktıktan sonra Bülent'i aldık ve uzun zamandır oynamıyordu. Kamil hastalıktan çıktı mecbur aldık. Orta sahada hiçbir alternatifimiz yoktu. Zor bir süreçten geçiyoruz. Aralık iyi bizim için iyi bir ay değildi. Hafta sonu oynayacağımız Giresun maçı ile ligin ilk devresini kapatır, ikinci yarıya başlamadan oyuncu takviyesi ile bir de sakat oyuncularımızın aramıza katılması ile özlenen futbolu camiamıza, taraftarımıza izlettirme şansı elde ederiz" dedi.

Erdoğan, hakem hatalarına da değinerek, Adekugbe'nin ilk sarı kartının anlamsız olduğunu belirterek "Adekugbe'nin ilk sarı kartı doğru ama ikinci sarı kartı anlamsızdı. Hakeme de söyledik ama onların cevabı 'Hocam biz sizi çok seviyoruz' sevmeniz güzelde niye böyle ucuz veya kolay hatalar yapılıyor? Trabzon maçından sonra izlediğimiz Diouf'un yüzde yüz penaltısı verilmiyor. Bunlar son dönemde nasıl şanssızlık yaşıyorsak, aynı zamanda da bunlar da eklenince bizim sıkıntımız daha da büyüyor. Ama biz bu bahanelere sığınmayacağız, daha çok çalışacağız" dedi.