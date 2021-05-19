Erdoğan Yeşilyurt: "Bekle bizi Avrupa"
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Erdoğan Yeşilyurt: "Bekle bizi Avrupa"

Erdoğan Yeşilyurt: 'Bekle bizi Avrupa'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DG Sivasspor'un genç orta sahası Erdoğan Yeşilyurt, Avrupa kupaları ile ilgili paylaşımda bulunarak, "Yarım kalan hesabımızı kapatmaya. Bekle bizi Avrupa" ifadesini kullandı.

DG Sivasspor'un genç orta sahası Erdoğan Yeşilyurt, Avrupa kupaları ile ilgili paylaşımda bulunarak, "Yarım kalan hesabımızı kapatmaya. Bekle bizi Avrupa" ifadesini kullandı.

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Beşiktaş'ın Antalyaspor'u mağlup etmesiyle Süper Lig'de gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek takımlar netleşti.

Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla lig beşincisi Sivasspor UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek. Tarihinde 3. kez Avrupa kupalarında boy gösterecek Sivasspor'da büyük sevinç yaşanıyor.

Kırmızı-beyazlıların genç oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt, Beşiktaş'ın Antalyaspor'u 2-0 yendiği maçının ardından sosyal medya hesabından UEFA Avrupa Ligi ile bir paylaşım yaptı. Paylaşıma, "Yarım kalan hesabımızı kapatmaya. Bekle bizi Avrupa" notu yazıldı. - SİVAS

Erdoğan Yeşilyurt: 'Bekle bizi Avrupa'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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