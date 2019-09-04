Erdoğan isim vermeden Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Sana bu bayrağı tanıtacağız

04.09.2019 18:14

AK Parti Sivas İl Teşkilatı ile gerçekleştirilen yemek programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, isim vermeden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Erdoğan, "Birileri diyor ki, Doğu Akdeniz'de Türkiye yok diyor. Bayrağımızı tanıyamıyor diyor ki Türkiye yok. Yazılar olsun sana. Sana da bayrağımızı tanıtacağız. " dedi.

Erdoğan konu hakkında şunları söyledi:

"Doğu Akdeniz'de malum iki sondaj ve iki sismik araştırma gemimiz var. Birileri diyor ki, Doğu Akdeniz'de ABD var, İngiltere var, Fransa var ama Türkiye yok diyorlar. Bunlar ne yazık ki hala bayrağımızı tanıyamadılar. Gemilerimizin üzerinde devasa ay yıldız bayrağımız var. Bayrağımızı tanıyamıyor diyor ki Türkiye yok. Yazılar olsun sana. Sana da bayrağımızı tanıtacağız."

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu,CHP İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Doğu Akdeniz'de zengin petrol var. Doğal gaz yatakları var. Amerika orada, Yunanistan orada, Kıbrıs Rum Yönetimi orada, Mısır orada, Katar orada, hepsi orada. Bir tek devlet yok, Türkiye" ifadelerini kullanmıştı.