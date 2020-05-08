Erdoğan'ın damadı Bayraktar: Uçan otomobilde liderler arasına gireriz

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, geçtiğimiz günlerde tanıttığı Türkiye'nin ilk uçan otomobili Cezeri'ye ilişkin olarak "Bugünden on beş yıl sonraki oyunlar kuruluyor. Bugün adım atanlar gelecekte lider olacaktır. Uçan otomobillerde liderler arasına gireriz. O gün geldiğinde denemeye başlayanlar alt yüklenici durumunda olurlar" dedi.

Baykar Savunma Teknik Müdürü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar, Radyo D'de Adem Metan'ın sunduğu 'Adem Metan Show'a konuk oldu. Bayraktar, yakın zamanda uçan arabaların geleceğini ve bugün adım atanların gelecekte lider olacağını dile getirdi.

"YAKINDA UÇAN ARABALAR GELECEK"

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Savunma Sanayisinde dönüşüm başladı. Ülkemizde ana lokomotifi oldu diyebiliriz. Bunu genele yaymalıyız. Dünyanın başaramadığı birçok şeyi Türkiye birliği ile başardı. Cezeri'de bunlardan biri. Bugün on beş yıl sonrasının oyunları kuruluyor. Bugün bu alanda çalışanlar yarının üreticisi olacaklar. Bu teknoloji kullanılmaya başlandığında üretmeye başlayanlar oyuncu olmaları mümkün değil. O gün geldiğinde üretmeye çalışanlar ancak alt yüklenici olurlar. Bu bütün dünyada böyledir. Bunun için ne yaparsanız milli ve özgün olsun diyoruz. Otomotivde en büyük devrim biliyorsunuz elektrikli arabalar. Yakında da uçan arabalar gelecek. Önce kırsal yerlerde kullanılacak sonra adım adım hayatımıza girecek." dedi.

"UÇMAK ÇOCUKLUK HAYALİMDİ"

Uçma hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Bayraktar, "Çocukluk hayalimdir uçmak. Okul ve iş derken bunu biraz ertelemiştim. İHA ve AKINCI'nnı pilotluğunu yaparak o duyguyu yaşıyordum. Bu hayalimi 'kırk yaşıma gelmeden gerçekleştirmem lazım' diyordum. İlk uçuş çok güzel geçti. Kalkış ve İnişi yumuşak yapmıştım. İndiğimizde tabi ıslandık. Çok güzel bir hatıra olarak kaldı" ifadelerini kullandı.