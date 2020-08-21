Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde öncesi dolar ve altın sert düştü Cumurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde merakla beklenirken, piyasalarda sert düşüşler yaşanıyor. Dünü 7,35'ten tamamlayan dolar, 7,24'ten işlem görüyor. Dünü 462 liradan tamamlayan gram altın ise 452 liradan alıcı buluyor.

Tüm Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün saat 15.00'te açıklayacağı müjdeyi beklerken, piyasalarda Erdoğan'ın açıklamasına odaklandı. Dünü 7,35'ten kapatan dolar, müjdenin etkisiyle bugüne sert düşüşle başladı ve 7,21 seviyesine kadar geriledi. Kur saat 10.35 itibarıyla 7,24'ten işlem görüyor.

DOLARLA BİRLİKTE ALTIN DA DÜŞTÜ

Dolar kurunun etkisiyle altın fiyatları da geri çekildi. Dünü 462 liradan kapatan altının gram fiyatı da bugüne sert düşüle başladı. 448 lira seviyelerine kadar gerileyen gram atın şu sıralar dünkü kapanışın 10 lira altında 452 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 741 liradan, cumhuriyet altını 3.019 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.939 dolar seviyesinde bulunuyor.