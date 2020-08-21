Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi Bakan Albayrak'ın yaptığı paylaşım milyonların heyecanına heyecan kattı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde öncesi sosyal medyadan "Müjdeler olsun" hashtagiyle ünlü şairimiz Necip Fazıl Kısakürek'in "Surda Bir Gedik Açtık" şiirini paylaşması milyonların heyecanına heyecan kattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 15.00'te açıklayacağı müjde öncesi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım milyonların heyecanına heyecan kattı. Albayrak, "Müjdeler olsun" hashtagiyle ünlü şairimiz Necip Fazıl Kısakürek'in "Surda Bir Gedik Açtık" şiirini paylaştı.

Albayrak'ın paylaşımı şöyle:

Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes,

Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es!

ERDOĞAN'IN AÇIKLAYACAĞI MÜJDE NE OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjdenin doğal gaz rezervi keşfi olduğu söyleniyor. Karadeniz'de Tuna-1 bloğunda bulunduğu öne sürülen doğal gaz rezervinin 800 milyar metreküp olduğu ve Türkiye'nin yaklaşık 20 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılayacağı söyleniyor.

FATİH SONDAJ GEMİSİ 1 AYDIR ARAMA ÇALIŞMASI YAPIYOR

Karadeniz'de görevde olan Fatih sondaj gemisi, temmuz ayının sonundan bu yana Batı Karadeniz'de Türkiye kıyılarının yaklaşık 100 deniz mili kuzeyindeki Tuna-1 olarak bilinen arama bölgesinde faaliyet gösteriyor.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü açıklayacağını söylediği müjde için, "İnşallah Cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum. Şu anda bu müjdenin hayalleri rüyası içindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına şimdiden inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.