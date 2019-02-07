Katar Ortaklı BMC, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Otobüs Hediye Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan bir otobüs hediye edildi. Erdoğan, BMC firması tarafından Cumhurbaşkanlığına hediye edilen aracı inceledi.

FİRMA YETKİLİLERİ ARACI TANITTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne getirilen ve üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan otobüsün özellikleri hakkında BMC Yönetim Kurulu Üyeleri Talip Öztürk ve Taha Yasin Öztürk'ten bilgi aldı.

Otobüsü hediye eden BMC hisselerinin %25,1'i Öztürk Ailesi'nin; %25'i Ethem Sancak'ın; geriye kalan %49.9'u ise Katar Silahlı Kuvvetlerinin.

KATAR EMİRİ UÇAK HEDİYE ETMİŞTİ

Geçtiğimiz Eylül ayında Katar Emirliği'ne ait VIP donanımlı Boeing 747-8 tipi özel uçak Cumhurbaşkanlığı Erdoğan'a hediye edilmişti. Uçak Katar tarafından İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gönderilerek Cumhurbaşkanlığı uçak filosuna dahil edilmişti.

Kaynak: AA