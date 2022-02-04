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Erdi Dikmen, Altınordu'da

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Erdi Dikmen, Altınordu'da

Spor Toto 1. Lig'de düşme hattında yer alan Altınordu, Ankaragücü'nde forma giyen Erdi Dikmen'i kadrosuna kattı.

Spor Toto 1. Lig'de düşme hattında yer alan Altınordu, Ankaragücü'nde forma giyen Erdi Dikmen'i kadrosuna kattı.

Ara transfer döneminde ilk transferini Manisa'dan Kubilay Aktaş'ı kadrosuna katarak gerçekleştiren Altınordu, Ankaragücü'nde forma giyen Erdi Dikmen'i de renklerine bağladı. Beytullah Baliç Yerleşkesi'nde, İdari Direktör Barış Ertosun'un da hazır bulunduğu imza töreninde başarılı futbolcu, sezon sonuna kadar kendisini Altınordu'ya bağlayan sözleşmeyi imzaladı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Spor

Erdi Dikmen, Ankaragücü, Spor Toto, Altınordu, Spor, Haber

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