Erdemli'de sanayi esnafına "Mesleki yeterlilik belgesi" verildi
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Erdemli'de sanayi esnafına "Mesleki yeterlilik belgesi" verildi

Erdemli'de sanayi esnafına 'Mesleki yeterlilik belgesi' verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Erdemli Oto Sanatkarları Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından eğitime tabi tutulan makine bakımcı ve kaynakçılara eğitim sonunda "Mesleki Yeterlilik Belgesi" verildi.

Erdemli Oto Sanatkarları Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından eğitime tabi tutulan makine bakımcı ve kaynakçılara eğitim sonunda "Mesleki Yeterlilik Belgesi" verildi.

Belge tesliminde konuşan oda başkanı İsmet Erdoğan, eğitimlere katılarak belge alan esnafların işlerinin daha iyi ve daha da güvenli olacağını belirtti.

Odaya kayıtlı 41 meslek grubundan şimdilik makine ve kaynakçılara mesleki yeterlilik belgesi verildiğini ifade eden Erdoğan, şimdiye kadar 171 meslektaşlarına belge verdiklerini, esnafları eğitmeye ve mesleki yeterlilik belgesi vermeye devam edeceklerini kaydetti. - MERSİN

Erdemli'de sanayi esnafına 'Mesleki yeterlilik belgesi' verildi
Erdemli'de sanayi esnafına 'Mesleki yeterlilik belgesi' verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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