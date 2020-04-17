Ercüment Ovalı eleştirileri yanıtladı: Sonuç güzeldi ne yapmalıydım? DÜNYA'nın sorularını yanıtlayan Ercüment Ovalı, ana amacının ilacın bir an önce klinik teste girmesi olduğunu belirterek, yeni bir ilaç bulduğu yönünde hiçbir açıklaması olmadığını belirtti.

DÜNYA'nın sorularını yanıtlayan Ercüment Ovalı, ana amacının ilacın bir an önce klinik teste girmesi olduğunu belirterek, yeni bir ilaç bulduğu yönünde hiçbir açıklaması olmadığını belirtti. Kaynak: Dunya.com