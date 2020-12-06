Ercan Kahyaoğlu: "Artık önümüzdeki maçlara bakacağız"
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Ercan Kahyaoğlu: "Artık önümüzdeki maçlara bakacağız"

06.12.2020 21:19 | Son Güncelleme: 06.12.2020 23:34

- Ercan Kahyaoğlu: "Artık önümüzdeki maçlara bakacağız" Akhisarspor'da Teknik Sorumlu Ercan Kahyaoğlu, Adana Demirspor maçının ardından, "İstemediğimiz bir şekilde devreye girdik.

- Ercan Kahyaoğlu: "Artık önümüzdeki maçlara bakacağız"

ADANA - Akhisarspor'da Teknik Sorumlu Ercan Kahyaoğlu, Adana Demirspor maçının ardından, "İstemediğimiz bir şekilde devreye girdik. İkinci devre düzeltmeleri yaptık ama yeterli olmadı, 2. golü de yedik. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız" dedi.

Akhisarspor, TFF 1. Lig'in 12. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'a 2-0 mağlup oldu. Mücadele sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Akhisarspor'da Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu, "Oyun stratejimizi rakibin pozisyonlarına göre sahaya yansıtmaya çalıştık ama devreye tam istediğimiz şekilde girmek isterken gol yedik. İstemediğimiz bir şekilde devreye girdik. İkinci devre düzeltmeleri yaptık ama yeterli olmadı 2. golü de yedik. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız" diye konuştu.

Ercan Kahyaoğlu: 'Artık önümüzdeki maçlara bakacağız'
Ercan Kahyaoğlu: 'Artık önümüzdeki maçlara bakacağız'
Ercan Kahyaoğlu: 'Artık önümüzdeki maçlara bakacağız'
Ercan Kahyaoğlu: 'Artık önümüzdeki maçlara bakacağız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ

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