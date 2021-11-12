Eracom Bilişim, Sektörel Bakış'ın konuğu oldu

11 yıllık bilgi ve birikimi bulunan Eracom Bilişim firma sahibi Raif Hurşutağaoğlu gelen sorulara değerlendirmelerde bulundu.Neredeyse tüm dijital alet ve edevatlarının tamirini üstlendiğini söyleyen Raif bey, bilişim aynı zamanda firmaların IT desteklerini ve Danışmanlıklarını da yaptığının altını çizdi.

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