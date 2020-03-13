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Okan Buruk, Kopenhag, Enzo, Spor

Enzo Crivelli stattan tekerlekli sandalye ile ayrıldı

Enzo Crivelli stattan tekerlekli sandalye ile ayrıldı Kopenhag maçının 73. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Başakşehirli futbolcu Enzo Crivelli, stattan tekerlekli sandalye ile ayrıldı.

13.03.2020 02:12 | Son Güncelleme: 13.03.2020 02:13
Enzo Crivelli stattan tekerlekli sandalye ile ayrıldı

Enzo Crivelli stattan tekerlekli sandalye ile ayrıldı

İSTANBUL - Kopenhag maçının 73. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Başakşehirli futbolcu Enzo Crivelli, stattan tekerlekli sandalye ile ayrıldı. Teknik Direktör Okan Buruk, başarılı futbolcuda yırtık meydana geldiğini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Başakşehir'in Kopenhag'ı 1-0 mağlup ettiği maçta turuncu-lacivertlilerde sakatlık şoku yaşandı. Müsabakanın 73. dakikasında sakatlanarak yerini Robinho'ya bırakan Fransız futbolcu Enzo Crivelli, stadı tekerlekli sandalye ile terk etti. Konuyla ilgili Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk da basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, Crivelli'nin sağ üst arka adelesinde büyük bir yırtık olduğunu söyledi. Buruk, yarın çekilecek MR'dan sonra oyuncusunun durumunun netleşeceğini belirtti.

25 yaşındaki futbolcunun uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Enzo Crivelli stattan tekerlekli sandalye ile ayrıldı

Kaynak: İHA

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Enzo Crivelli stattan tekerlekli sandalye ile ayrıldı

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