Enver Cenk Şahin 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak - Haberler
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Enver Cenk Şahin 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Enver Cenk Şahin 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak

Tuzlaspor maçında sakatlanan Bursaspor'un yeni transferi Enver Cenk Şahin'in 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Tuzlaspor maçında sakatlanan Bursaspor'un yeni transferi Enver Cenk Şahin'in 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un tecrübeli futbolcusu Enver Cenk Şahin'in 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Bursaspor Kulübü'nden yapılan bilgilendirme mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Tuzlaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz Cenk Şahin'in yapılan kontrolleri sonuncunda sağ uyluk arka adalesinde 2. derecede zorlanma tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisi devam etmekte olup 2-3 hafta içerisinde takıma dönmesi planlanmaktadır." - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Spor

Enver Cenk Şahin, Spor Toto, Tuzlaspor, Bursaspor, Spor, Haberler

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