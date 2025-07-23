Enpara Bank ne zaman açılacak?

Yeni dönemde de Enpara'nın sevilen özelliklerinde bir değişiklik olmayacak. Yapılan açıklamalarda, EFT, FAST ve havale gibi para transfer işlemlerinin ücretsiz olmaya devam edeceği, Enpara kredi kartının ise hayat boyu aidatsız kalacağı vurgulandı. Peki, Enpara Bank resmen ne zaman faaliyete geçecek? Bu sorunun yanıtı, kullanıcıların yakın takibinde.

ENPARA BANK NE ZAMAN HİZMETE GİRECEK?

QNB Finansbank çatısı altında dijital bankacılık hizmeti sunan Enpara.com'un ismi değişiyor. Artık banka, faaliyetlerine Enpara Bank A.Ş. unvanıyla devam edecek. Bu değişiklikle birlikte kullanıcı deneyiminin ve hizmet anlayışının aynı kalacağı vurgulandı.

ÜCRETSİZ İŞLEMLER DEVAM EDECEK

Yapılan duyuruda, Enpara'nın kullanıcı dostu yaklaşımının korunacağı ifade edildi. Bununla birlikte; EFT, FAST ve havale gibi para transfer işlemlerinin ücretsiz kalacağı, Enpara kredi kartının ise ömür boyu aidatsız olmaya devam edeceği belirtildi.

DEĞİŞİKLİK NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Kullanıcılar için en dikkat çekici değişimlerden biri ise IBAN numaralarının yenilenecek olması. Yasal zorunluluk gereği, 2025 yılının Eylül-Ekim aylarında tamamlanması beklenen devir işlemiyle birlikte tüm Enpara hesaplarına yeni IBAN'lar tanımlanacak.

ENPARA BANK'A GEÇİŞ SÜRECİ

Enpara.com'un, BDDK ve SPK'dan alınan izinler doğrultusunda Eylül-Ekim 2025 döneminde QNB Finansbank'tan Enpara Bank A.Ş.'ye devri planlanıyor. Bu geçiş süreci ile birlikte teknik ve yasal altyapılar da güncellenecek.

ESKİ IBAN'LAR 90 GÜN YÖNLENDİRİLECEK

Yeni IBAN bilgileri, kullanıcılar tarafından transfer yapan kişilere zaman kaybetmeden iletilmek zorunda olacak. Ancak kullanıcı talebiyle, eski IBAN'a yapılan EFT ve SWIFT işlemleri 90 gün süreyle ücretsiz olarak yeni IBAN'a yönlendirilebilecek. Yönlendirme talimatı verilmediği takdirde ise işlemler otomatik olarak göndericiye iade edilecek.

BİLGİLENDİRME KAPSAMLI ŞEKİLDE SÜRECEK

Enpara yetkilileri, IBAN değişikliği hakkında müşterilere yönelik bilgilendirme sürecinin kademeli olarak devam edeceğini açıkladı. Süreç boyunca tüm kullanıcılar zamanında bilgilendirilecek ve gerekli yönlendirmeler yapılacak.