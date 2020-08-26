Enner Valencia kimdir? Enner Valencia kaç yaşında, nereli? Enner Valencia mevkii
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Enner Valencia kimdir? Enner Valencia kaç yaşında, nereli? Enner Valencia mevkii

Fenerbahçe'ye gelen Enner Valencia, golleri ile futbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Valencia, Ekvador'da doğdu ve uzun süre Premier Lig'de top koşturdu. Santrfor bölgesinde oynayan futbolcu, son olarak Tigres'de yer aldı. Enner Remberto Valencia Lastra kimdir?

Enner Valencia kimdir? Enner Valencia kaç yaşında, nereli? Enner Valencia mevkii
26.08.2020 18:33 | Son Güncelleme: 26.08.2020 18:36

Enner Remberto Valencia Lastra, kariyerinde en çok maça Premier Lig'de çıktı ve bir sezon da Everton'da kiralık olarak oynadı. 2020 yılında Fenerbahçe'de oynaması beklenen Enner Valencia kariyeri ve daha fazlası haberimizde.

ENNER VALENCİA KİMDİR?

Enner Remberta Valencia Lastra olan sporcu, 4 Kasım 1989 tarihinde Ekvador'da dünyaya geldi. Valencia, uzun yıllar Premier Lig'de görev aldı.

Kariyerine, Ekvador takımlarından Caribe Junior'un altyapısında başlayan oyuncu, uzun yıllar Ekvador liginde forma giymesinin ardından 2014 yılında West Ham United'a transfer oldu. Kariyerinde en çok maça Premier Lig'de çıktı, bir sezonda Everton'da kiralık olarak forma giydi.

Enner Valencia kimdir? Enner Valencia kaç yaşında, nereli? Enner Valencia mevkii

2017 yılında Tigres'e transfer oldu, 3 sezon Tigres'te forma giydi. Kariyeri boyunca 350 maçta görev alan Valencia, toplamda 89 gol attı.

Santrfor bölgesinde bulunan Enner Valencia, 1.77 boyunda ve sağ ayakla top koşturuyor. Başarılı sporcu evli ve 3 çocuk babasıdır.

Enner Valencia kimdir? Enner Valencia kaç yaşında, nereli? Enner Valencia mevkii

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