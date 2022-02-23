Engellilere su indirimi var mı sorusu engelli vatandaşlarımız ve aileleri tarafından araştırılıyor. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı konu ile yazıda konu ile ilgili bilgileri verdi. Peki, Engellilere su indirimi var mı? Engellilere su indirimi için nereye başvurulur? İşte detaylar haberimizde...

ENGELLİLERE SU İNDİRİMİ VAR MI?

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal Ve Hizmet Tarifeleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu 1 inci maddesi gereğince 1005 sayılı Kanun ve 3292 sayılı Kanun kapsamında vatani hizmet tertibinden aylık bağlananlar ile 5434 sayılı Kanunun 56 ncı, mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine veya 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesine göre harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananların ya da 2330 sayılı Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre aylık bağlananların veya harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlileri ile harp veya vazife malullüğü aylığı almakta iken 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenlerin, bu fıkrada sayılan kanunlar veya maddeler gereğince dul ve yetim aylığı bağlananların ikametgâhlarında kullandıkları su için belediyelerce tahakkuk ettirilecek ücret %50'den az indirim içermemek üzere belirlenecek tarife üzerinden alınır.

Su ücreti indiriminden yararlanmak isteyenlerin, su sayaçlarının üzerlerine kayıtlı olması şartıyla,ilgili Belediye Başkanlıklarına başvurmaları gerekir.

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