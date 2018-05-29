Enerjisa, Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Şirketinin Büyük Çoğunluğunu Satın Aldı

Enerjisa Enerji, şarj istasyonları satışı ve sarj istasyonu ağı kurulumu alanında faaliyet gösteren ve bu alanda Türkiye'de pazar lideri konumunda bulunan Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri A.Ş. (Eşarj) hisselerinin büyük çoğunluğunu satın aldı.

Elektrikli araçların gelişimine paralel olarak şarj istasyonlarına olan ihtiyaç artışı üzerine Enerjisa Enerji, Eşarj hisselerinin büyük çoğunluğunu satın alarak şirketin hakim hissedarı oldu.

Bu satın almayla Enerjisa Enerji, elektrik sektöründe dağıtım ve satıştaki liderliğinin yanı sıra bu alanda da yenilikçi ve öncü rol üstlenerek endüstrinin dönüşümünde aktif rol oynamayı hedefliyor.

Türkiye'de 2008 yılında faaliyete geçen Eşarj, şarj istasyonları satışı ve sarj istasyonu ağı kurulumu alanında faaliyet gösteriyor. Eşarj'ın bugün itibariyle Türkiye'de 80 şarj istasyonu ve 1.000 müşterisi bulunuyor. Büyük bir hızla gelişen elektrikli araçlar sektörüne yönelik ulusal istasyon ağı ve işletim sistemlerinde lider konuma sahip olan Eşarj, şarj ünitelerinden oluşan ulusal istasyon ağı ve hizmet modelini güçlendirerek Türkiye'nin her noktasında şarj çözümleri sunmayı hedefliyor.

Eşarj'ın hisselerinin satın alınmasıyla ilgili açıklama yapan Enerjisa Enerji CEO'su Kıvanç Zaimler, bu satın almanın Enerjisa Enerji'nin elektrik enerjisi sektörüne 360 derece bakış açısının çok önemli somut bir göstergesi olduğunu söyledi.