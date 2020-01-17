17.01.2020 16:16 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:21

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Sanayiyle ilgili önemli gördüğüm iki hususa daha değinmek istiyorum. 2018'de hatırlarsınız Son Kaynak Tedarik Tarifesini açıkladığımızda piyasaya bunu tedirginlikle karşıladı. Ancak bunun sanayicilerimizin faydasına olacağını o günlerde anlattık. Çünkü piyasa verimliliğini ilk sunduğumuz kesimimiz sanayicilerimiz. Eğer mekanizmalarımızdan biri fayda sağlıyorsa önceliğimiz sanayicilerimizdir. Tarifede kalmak yerine piyasadan elektrik alan sanayicilerimiz, geçen yıl toplamda 400- 450 milyon lira daha az ödedi." - İSTANBUL

Kaynak: İHA