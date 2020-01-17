Haberler » Ekonomi » Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Sanayiyle ilgili önemli gördüğüm iki hususa daha... - Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Sanayiyle ilgili önemli gördüğüm iki hususa daha...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Sanayiyle ilgili önemli gördüğüm iki hususa daha değinmek istiyorum.

17.01.2020 16:16 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:21
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı : "Sanayiyle ilgili önemli gördüğüm iki hususa daha değinmek istiyorum. 2018'de hatırlarsınız Son Kaynak Tedarik Tarifesini açıkladığımızda piyasaya bunu tedirginlikle karşıladı. Ancak bunun sanayicilerimizin faydasına olacağını o günlerde anlattık. Çünkü piyasa verimliliğini ilk sunduğumuz kesimimiz sanayicilerimiz. Eğer mekanizmalarımızdan biri fayda sağlıyorsa önceliğimiz sanayicilerimizdir. Tarifede kalmak yerine piyasadan elektrik alan sanayicilerimiz, geçen yıl toplamda 400- 450 milyon lira daha az ödedi." - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler