Galatasaray, Avrupa futbolunda ses getirecek bir transfer atağıyla Real Madrid'in genç yeteneği Endrick'i kiralamak için harekete geçtiği öne sürüldü. Peki, Endrick Galatasaray'a mı geliyor? Galatasaray Endrick'le anlaştı mı?

ENDRİCK GALATASARAY'A MI GELİYOR?

Galatasaray, transfer piyasasında ses getirecek bir hamleye imza attı. Üç yıl üst üste Süper Lig şampiyonu olan ve Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak sarı-kırmızılılar, Real Madrid'in 19 yaşındaki Brezilyalı yıldız adayı Endrick'i kiralamak için resmi teklif sunduğu ileri sürüldü.

İşte iddaya göre teklifin şartları:

1: Satın alma bedeli olmayan kiralama bedeli.

2: Maçların (en az) yüzde 75'inde (sakat olmamak şartıyla) en az 25 dakika, maçların yüzde 50'sinde en az 45 dakika, maçların yüzde 25'inde 90 dakika başlamak. Gerçekleşmezse tazminat ödenecek.

3: Maaşının tamamının (4.16 milyon euro) Galatasaray tarafından ödenmesi.

4: Real Madrid'in profesyonelleri ile sürekli data (sakatlığı ya da form durumuyla ilgili) paylaşımı yapılması.

5: İmaj haklarının Real Madrid'de kalması.