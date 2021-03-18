'En itibarlı Holding markası' Akfen Holding seçildi

Bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen, The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde 'Yılın Holdingi' ödülünü Akfen Holding aldı.

Akfen Holding, Marketing Türkiye dergisi ve Akademetre tarafından bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen, yıl içerisinde marka değeri ve itibarını en fazla artıran markaların ödüllendirildiği The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde "Yılın Holdingi" ödülüne layık görüldü.

Holdingten yapılan açıklamaya göre Marketing Türkiye ve Akademetre işbirliğiyle düzenlenen "The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri" dün akşam düzenlenen törenle sahiplerini buldu. İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü araştırması kapsamında; 53 farklı kategoride yıl içinde itibarını en çok artıran markalar ve iş ortakları, 12 ilde toplam 1200 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda belirlendi.

1976 yılında Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın tarafından temelleri atılan ve bu yıl 45'nci kuruluş yılını kutlayan Akfen Holding, Marketing Türkiye The One Awards Ödülleri Holding/Şirketler Grubu kategorisinde itibarını en çok artıran marka seçilerek, "Yılın Holdingi" ödülünü aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı