'En itibarlı Holding markası' Akfen Holding seçildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

'En itibarlı Holding markası' Akfen Holding seçildi

18.03.2021 10:26 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:31
'En itibarlı Holding markası' Akfen Holding seçildi

Bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen, The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde 'Yılın Holdingi' ödülünü Akfen Holding aldı.

Bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen, The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde 'Yılın Holdingi' ödülünü Akfen Holding aldı.

Akfen Holding, Marketing Türkiye dergisi ve Akademetre tarafından bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen, yıl içerisinde marka değeri ve itibarını en fazla artıran markaların ödüllendirildiği The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde "Yılın Holdingi" ödülüne layık görüldü.

Holdingten yapılan açıklamaya göre Marketing Türkiye ve Akademetre işbirliğiyle düzenlenen "The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri" dün akşam düzenlenen törenle sahiplerini buldu. İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü araştırması kapsamında; 53 farklı kategoride yıl içinde itibarını en çok artıran markalar ve iş ortakları, 12 ilde toplam 1200 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda belirlendi.

1976 yılında Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın tarafından temelleri atılan ve bu yıl 45'nci kuruluş yılını kutlayan Akfen Holding, Marketing Türkiye The One Awards Ödülleri Holding/Şirketler Grubu kategorisinde itibarını en çok artıran marka seçilerek, "Yılın Holdingi" ödülünü aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Nükhet Duru Birol Güven İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Ünal Karaman Emre Belözoğlu Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 'En itibarlı Holding markası' Akfen Holding seçildi - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 10:36:58. #1.16#
title