En fazla kazandıran yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,06 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 3,91 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 3,82 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,06 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 3,91 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 3,82 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,095854 5,06 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,081816 3,91 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,036390 3,82 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,529065 3,46 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,027985 3,05 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,583433 2,77 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,049156 2,29 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,080860 2,12 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,108290 1,98 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,877489 1,88 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA