Trump'ın Açıklamasıyla Paladyum Yeni Rekorunu Kırdı

Metal fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 1 Mart tarihinde Çin'den yapılacak ithalat için gümrük vergileri artırılmayacağını açıklamasıyla yükseldi. Paladyum yüzde 0,33 artışla bin 506 dolara kadar yükselerek yeni rekorunu kırdı.

KÜRESEL EMTİA PİYASALARINDA FİYATLAR

Gümüş yüzde 0,16 artışla 15,94 dolardan, altının ons fiyatı yüzde 0,05 artışla bin 333 dolardan, bakır yüzde 0,22 artışla 2,958 dolardan, platin yüzde 0,6 artışla 851 dolardan ve paladyum da yüzde 0,86 artışla bin 474 dolardan işlem görüyor.

İÇ PİYASADA FİYATLAR

Gram altın fiyatı 227 liraya, çeyrek altın 371 liraya, Cumhuriyet altını da bin 523 liraya döndü. Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıtlamaları etkileri ve ABD ile Çin arasında bir ticaret anlaşması imzalanacağı umutlarının yükselişi desteklemesiyle, ulaştığı 2019 yılının en yüksek düzeyinden çekildi. Gelişmelerin etkisiyle, Brent ham petrolü, yüzde 0,25 düşüşle 66,95 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0,14 düşüşle 57,18 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: DHA