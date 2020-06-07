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Emre Belözoğlu Alman yıldız Schürrle'yi Fenerbahçe'ye getiriyor

Gelecek sezon Fenerbahçe'de sportif direktörlüğe getirilecek Emre Belözoğlu, Spartak Moskova'da kiralık olarak forma giyen Alman futbolcu Andre Schürrle için nabız yokladığı öğrenildi.

07.06.2020 10:00 | Son Güncelleme: 07.06.2020 10:19

Fenerbahçe'nin transfer gündemine dünyaca ünlü bir yıldız daha girdi. Werder Bremen'den ayrılmaya hazırlanan Nuri Şahin'in transferi için milli futbolcuyla sık sık görüşen Emre Belözoğlu'nun, Nuri'ye Andre Schürrle'nin durumunu sorduğu iddia edildi.

Borussia Dortmund'un geçen yaz Spartak Moskova'ya kiraladığı 29 yaşındaki oyuncunun Rusya'dan ayrılmak istediğini öğrenen Emre Belözoğlu'nun, transferin hangi şartlarda sağlanabileceğini öğrendiği ifade edildi. Fenerbahçe'nin Schürrle'yi kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.

Emre, yılın transferini gerçekleştiriyor! Alman panzeri F.Bahçe'ye geliyor
Andre Schürrle

RUSLAR OPSİYONU KULLANMIYOR

Rusya'da 13 maçta forma giyen, 1 gol atıp 2 de asist yapan Andre Schürrle'nin satın alma opsiyonu Spartak Moskova'da. Ancak Rus kulübünün bu opsiyonu kullanmayacağını öğrenen Emre Belözoğlu, Dortmund'un oyuncuyu tekrar kiralamaya sıcak baktığı bilgisini de aldı.

ALMANYA İLE DÜNYA KUPASI KAZANDI

Kariyerinde Mainz, Leverkusen, Chelsea, Wolfsburg, Dortmund, Fulham ve Spartak formalarını giyen Schürrle, Alman Milli Takımı ile 2014 Dünya Kupası'nı kazandı. Milli formayla toplam 57 maça çıkan sol açık, 22 gol kaydetti.

(Kaynak: Fotomaç)

Emre Belözoğlu Alman yıldız Schürrle'yi Fenerbahçe'ye getiriyor
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