Emre Mor ve Okay Yokuşlu Celta Vigo, Levante'yi 2-1 Yendi

La Liga'da 2. hafta mücadelesinde Levante ile Celta Vigo karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 10. dakikasında Pione Sisto ile öne geçen Celta Vigo, 35. dakikada Maxi Gomez ile farkı 2'ye çıkardı ve devreye 2-0'lık üstünlükle girdi.

OKAY 82. DAKİKADA OYUNA GİRDİ

Levante, 78. dakikada Luis Morales'in penaltıdan kaydettiği golle farkı 1'e indirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Celta Vigo deplasmanda Levante'yi 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Celta Vigo puanını 4'e çıkardı. Levante ise 3 puanda kaldı.

Celta Vigo'da milli futbolcu Okay Yokuşlu, 82. dakikada Pione Sisto'nun yerine oyuna dahil oldu. Emre Mor ise dakika almadı.