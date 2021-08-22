Emre Mor, Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'te
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Emre Mor, Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'te

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Fatih Karagümrük, Celta Vigo'dan Milli futbolcu Emre Mor'u kiralık olarak kadrosuna kattı. Oyuncunun yarı maaşını Fatih Karagümrük ödeyecek. Bir dönem geleceğin yıldızları arasında gösterilen Emre Mor, Karagümrük'te kendisini ispatlamak istiyor.

İspanyol AS gazetesinin haberine göre Fatih Karagümrük, Celta Vigo'dan Emre Mor'u kiralık olarak kadrosuna katmak için anlaşma sağladı. Oyuncunun yarı maaşını İstanbul ekibi karşılayacak. Oyuncunun Türkiye'deki temsilcileri de bu bilgiyi Haberler.com'a doğruladı.

BEŞİKTAŞ VE TRABZON OLMADI

Emre Mor'un menajeri, transfer döneminde futbolcuyu Beşiktaş ve Trabzonspor'a önermişti ancak kulüpler buna sıcak bakmamıştı.

Emre Mor, Fatih Karagümrük'te

17 MAÇTA GOL VE ASİST YOK

Geçen sezon Celta Vigo formasıyla 11 maça çıkan Emre Mor 1 gol ve 1 asist üretti. Galatasaray'da da kiralık oynayan Emre Mor, çıktığı 17 maçta gol veya asist katkısı yapamadı.

Emre Mor, Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'te
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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Emre Mor, Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'te - Haberler Spor
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