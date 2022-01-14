Emre Kocadağ: Beşiktaş bu sene en fazla mağdur olan takım

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Beşiktaş'ın sahasında Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup ettiği mücadele sonrası siyah beyazlı takımın asbaşkanı Emre Kocadağ, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kocadağ, " Hakem hataları bir şekilde insani hata olarak tolere edilirken, izleyerek bu pozisyonları es geçmek bir kasıt durumuna geldi. Bu konuda Beşiktaş bu sene itibariyle en fazla mağdur olan takım oldu" dedi.

"VAR TARAFINDAN ES GEÇİLEN CİDDİ KARARLAR VAR"

GÖTÜNTÜ DÖKÜMÜ

Demirören Haber Ajansı / Kaan Ülker - Spor Haberleri

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