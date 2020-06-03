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Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, teknik direktörlük için Erol Bulut ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe'nin gelecek sezon sportif direktörü olacak olan Emre Belözoğlu'nun görüşmeleri neticesinde Erol Bulut ile büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Sarı lacivertlilerin eski futbolcuları Tuncay Şanlı ile Semih Şentürk'ün de gelecek sezon teknik kadroda yer alması bekleniyor.

03.06.2020 19:38 | Son Güncelleme: 03.06.2020 19:46

Teknik direktör Ersun Yanal'la yollarını ayıran Fenerbahçe, yeni sezon için hoca arayışlarına sonlandırmak üzere.

Gelecek sezon sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu, 15 gün önce listenin ilk sırasında yer alan Erol Bulut ile bir görüşme yaptı. Bu görüşme sonrası prensip anlaşmasına varıldı. Bulut, bu görüşme sonrası yeni sezon için çalışmalara şimdiden başladı.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; son günlerde de yapılan görüşmeler sıklaştı. Son günlerde sık sık iletişim kurularak kadro yapılanması konusunda da fikir alışverişi yapıldı. Açıklamanın ise sezon sonunda yapılması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin yardımcı antrenörleri Mehmet Aurelio ve Volkan Demirel, Erol Bulut'un teknik ekibinde yer alacak. Bulut'un Alanyaspor da yardımcısı olan Mehmet Yozgatlı da kadroda bulunacak. Erol Bulut, ekibindeki kondisyoner Pantelis Pentelopoulos'u da Fenerbahçe'ye getirmeyi planlıyor.

TUNCAY İLE SEMİH DE FENERBAHÇE'YE DÖNÜYOR

Erol Bulut'un ekibinin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor. Tuncay Şanlı, Semih Şentürk gibi isimlerin de teknik kadroya katılma ihtimali bulunuyor.

Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, teknik direktörlük için Erol Bulut ile anlaşma sağladı
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