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Galatasaray'ın istediği Mert Çetin için Fenerbahçeli Emre Belözoğlu devreye girdi

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği milli futbolcu Mert Çetin'in transferi için Fenerbahçe'de, sportif direktör olmaya hazırlanan Emre Belözoğlu'nun devrede olduğu öğrenildi. Transferin kiralık olarak sonuçlanması bekleniyor.

24.05.2020 09:37 | Son Güncelleme: 24.05.2020 09:54

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in özellikle kadrosuna görmek istediği Roma'nın milli futbolcusu Mert Çetin için Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi.

EMRE BELÖZOĞLU DEVREYE GİRDİ!

Fenerbahçe'de, sportif direktör olmaya hazırlanan Emre Belözoğlu'nun Mert Çetin transferinde devreye girdiği önerildi. Emre Belözoğlu'nun başrolü oynadığı transferin kiralık olarak sonuçlanması bekleniyor.

ROMA'NIN ÖNCELİĞİ FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin renklerine bağlamak istediği 23 yaşındaki futbolcunun kulübü Roma'nın da yeni sezon için sarı lacivertli kulübe öncelik vereceği belirtildi.

(Kaynak: Fotomaç)

Galatasaray'ın istediği Mert Çetin için Fenerbahçeli Emre Belözoğlu devreye girdi
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