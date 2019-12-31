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Emre Çolak yeniden Deportivo'da

İspanya 2. Lig ekiplerinden Deportivo La Coruna, Emre Çolak'ı sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını duyurdu.

31.12.2019 12:52 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:03
Emre Çolak yeniden Deportivo'da

İspanya 2. Lig ekiplerinden Deportivo La Coruna, Emre Çolak'ı sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını duyurdu.


Deportivo, eski oyuncusu Emre Çolak'ı sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını açıkladı. 28 yaşındaki oyuncu daha önce 2016-2018 yılları arasında Deportivo takımının formasını giymişti. Emre daha sonra Suudi Arabistan'ın Al-Wahda ekibine transfer olmuştu.


Deportivo La Coruna, İspanya 2. Lig'de 15 puanla son sırada yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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