Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor karşısında Pelkas'a ilk 11'de şans vermedi
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Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor karşısında Pelkas'a ilk 11'de şans vermedi

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Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor karşısında Pelkas'a ilk 11'de şans vermedi

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor'la karşılaşıyor. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Emre Belözoğlu'ndan sürpriz bir hamle geldi. İlk 11'de başlaması beklenen Pelkas, Malatya'ya karşı yedek kulübesinde maça başladı. Yunan futbolcunun yerine İrfan Can Kahveci ilk 11'de şans buldu.

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın kazandığı haftada Yeni Malatyaspor'u mağlup edip zirve takibini sürdürmek istiyor. Deplasmanda mutlak 3 puan parolasıyla maça çıkan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Emre Belözoğlu'ndan sürpriz bir hamle geldi.

PELKAS KESİK YEDİ

Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor deplasmanında Dimitris Pelkas'ı ilk 11'de tercih etmedi. Pelkas'ın yerine İrfan Can Kahveci ilk 11'de şans buldu. Fenerbahçe'de bu sezon 23 Süper Lig maçına çıkan Pelkas, 22 karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Yunan futbolcu, sadece sakatlık sonrası Göztepe karşılaşmasına yedek başladı ve oyuna sonradan dahil oldu.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Dimitris Pelkas'ın yedek kalması hakkında konuşan Emre Belözoğlu "Oynamak istediğimiz bir oyun var ve bunu çok uzun süremiz olmadığı için fazla pratik edemiyoruz. Her maçın ayrı taktiği var. Oyun anlayışımıza göre bir senaryo bekliyoruz ve böyle 11 kuruyoruz. Her oyuncumuz değerli."açıklamasını yaptı.

YENİ MALATYASPOR-FENERBAHÇE MAÇININ İLK 11'İ

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Wallace, Semih Kaya, Hafez, Mustafa, Acquah, Zuqui, Fofana, Adem Büyük, Tetteh

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, İrfan Can, Valencia, Pelkas, İrfan Can, Samatta

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