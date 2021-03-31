Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı
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Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Kadıköy'de 2-1 kaybedilen Gençlerbirliği maçının ardından Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel, soyunma odasında kavga boyutuna yaklaşan bir gerilim yaşadı! Söz dalaşıyla başlayan olay karşılıklı hakaretleşmeye vardı, fiziksel bir boyut kazanacaktı ki araya girildi. Yorumcu Serdar Ali Çelikler ve Ahmet Çakar da bu bilgiyi üstü kapalı şekilde paylaşmış ama kulüpten bir açıklama gelmemişti. Daha önce Emre Belözoğlu-Dirar gerilimi yalanlanmış, sonrasında 'Sıradan tartışma' denilmişti.

Haberler.com Özel - Erol Bulut'un ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna geçen Emre Belözoğlu ve yardımcı antrenör Volkan Demirel, Kadıköy'de kaybedilen Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından kavga boyutuna taşınacak bir gerilim yaşadı. İç sahada peş peşe Galatasaray ve Göztepe'ye kaybedip, Antalya mücadelesinde berabere kalan Sarı-Lacivertliler'de Gençlerbirliği yenilgisinin de ardından ipler koptu.

"NE BİÇİM İŞ YAPIYORSUNUZ!"

Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel arasındaki tartışmada Belözoğlu'nun oldukça öfkeli olduğu, Volkan Demirel'in de ona aynı şekilde karşılık verdiği bilgisi aktarıldı. Belözoğlu'nun, "Ne biçim iş yapıyorsunuz, kaç etti bu! Böyle mi taktik veriliyor!" diye çıkıştı. Volkan Demirel de Emre Belözoğlu'na sportif direktörlük yönetimi üzerinden sert bir karşılık verince; Belözoğlu, Demirel'in üzerine yürüdü ve tehditler savurdu.

ZORLUKLA YATIŞTIRILDI

Bu olaydan sonra tesislerde bir süre kötü bir enerji dolaştı. Kulübün önde gelen isimleri, iki tarafla da kulüpten ayrılmamaları için görüşmeler yaptı, olayı yatıştırmaya çalıştı. Bu gerilimi eski hakem Ahmet Çakar ve yorumcu Serdar Ali Çelikler de duyurmasına rağmen kulüp yalanlama açıklaması yapmamıştı.

DEMİREL'E İHTİYAÇ DUYULDU

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un teknik ekibiyle birlikte ayrılmasının ardından bir boşluk oluştu. Volkan Demirel ve Belözoğlu, buzları hızlıca eritmek zorunda kaldı. Teknik adamlık koltuğuna geçen Belözoğlu, "Kader birlikteliği yaptığım arkadaşlarımlayım" şeklinde bir açıklama yaptı. İkilinin arasındaki olay, Fenerbahçe'nin başarısı için sessizce örtüldü.

Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı

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Haber Yorumları (1)
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