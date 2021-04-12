Emre Belözoğlu'ndan çok konuşulacak değişiklikler
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Emre Belözoğlu'ndan çok konuşulacak değişiklikler

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Emre Belözoğlu'ndan çok konuşulacak değişiklikler

Emre Belözoğlu, geçtiğimiz hafta oynanan Yeni Malatyaspor maçının 11'inde 3 değişiklik yaptı. Sarı-lacivertli ekipte Luiz Gustavo, Bright Samuel-Osayi ve Mbwana Samatta yedekler arasında yer alırken Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş ile Dimitris Pelkas'ı 11'de görevlendirildi.

GUSTAVO İLK KEZ YEDEK

Fenerbahçe'de Brazilyalı futbolcu Luiz Gustavo, ligde ilk kez yedekler arasında yer aldı. Geçtiğimiz sezon başında sarı-lacivertli ekibe dahil olan ve performansı ile beğeni toplayan Gustavo, cezalı ya da sakat olmadığı maçlarda 11'de görev almıştı. Gustavo, 2 sezonluk Fenerbahçe kariyerinde ilk kez bir mücadeleye yedek başladı.

SAMATTA SÜRPRİZİ

Sarı-lacivertli ekipte Mbwana Samatta da Gaziantep FK mücadelesine yedek soyundu. Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'nun göreve gelişmesinin ardından 2 maçta 11'de görevlendirilen Samatta, istenilen performansı sergileyemeyince yedeğe çekildi.

MERT HAKAN 3 MAÇ SONRA 11'DE

Sarı-lacivertli ekipte Mert Hakan Yandaş, ligde 3 maç sonra 11'de görevlendirildi. Beşiktaş, Denizlispor ve Malatyaspor maçlarında yedekler arasında yer alan Mert Hakan Yandaş, Gaziantep FK mücadelesine 11'de başladı.

Emre Belözoğlu'ndan çok konuşulacak değişiklikler
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 20:05:09. #1.16#
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