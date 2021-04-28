Emre Belözoğlu, forma bekleyen Mesut Özil'le açık konuştu: Bu sezon seni kullanmayı düşünmüyorum
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Emre Belözoğlu, forma bekleyen Mesut Özil'le açık konuştu: Bu sezon seni kullanmayı düşünmüyorum

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Fenerbahçe'de Mesut Özil uzun süre sonra kamp kadrosuna dahil edildi. Mart ayındaki Antalya maçında sakatlanan 32 yaşındaki yıldız, tedavi sürecinin ardından takıma katıldı. Emre Belözoğlu'nun forma bekleyen Mesut Özil'e, "Bu sezon için kurguladığımız bir düzen var. Senden sıkışık anlarda fayda alabiliriz. Şimdi ilk 11'e dönmen hem sana hem takıma fayda getirmeyecek. Bu takımın lideri sensin, beni en iyi anlayan da sensin" dediği aktarıldı.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında lider Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde olan Fenerbahçe sezonun en kritik maçında deplasmanda Alanyaspor karşısına çıkacak. Sarı lacivertli takımda tedavileri devam eden Diego Perotti, Sadık Çiftpınar, Nazım Sangare, Altay Bayındır ve sarı kart cezalısı İrfan Can Kahveci forma giyemeyecek. Mesut Özil de uzun süre sonra dahil edildi.

İKİNCİ YARILARDA OYNAYACAK

Emre Belözoğlu, uzun süre futbol oynamayan ve sonrasında talihsiz sakatlık yaşayan Mesut Özil'i gelecek sezon için hazırlıyor. Genç teknik adam, yıldız futbolcusuna düşüncelerini açıkça ifade etti. Belözoğlu'nun, "Sen bu takımın liderisin. Ama bu sezon için kurguladığımız bir düzen var. Şampiyonluk yolundayız ve anlayışla karşılayacağını biliyorum. Senden sıkışık anlarda fayda sağlamak istiyorum. Seni 11'de oynatmak sana da takıma da bu sezon fayda sağlamaz. Sen gerçek bir lidersin ve beni en iyi anlayan da sensin. Takıma olan ilgin çok güzel, arkadaşların sana saygı duyuyor. Bizim daha güçlü Mesut'a ihtiyacımız var" dediği aktarıldı.

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7 MAÇTA KATKI VEREMEDİ

Bu sezon Sarı-Lacivertli forma ile 7 karşılaşmaya çıkan Mesut, gol ve asist katkısı veremedi. İlk 11'de oynadığı maçlarda kondisyon eksikliği ve tempo düşüklüğü çok belliydi. Belözoğlu da bu sebepten Mesut'u en verimli şekilde kullanmak istiyor.

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