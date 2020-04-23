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A Milli Futbol Takımı, Recep Tayyip Erdoğan, Emre Belözoğlu, Türkiye, Spor, Haber

Emre Belözoğlu, karantinada imaj değiştirdi ve saçlarını kısa kestirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Şenol Güneş ve oyuncuların da katıldığı video konferans görüşmesinde, 39 yaşındaki oyuncu Emre Belözoğlu'nun saçlarını kısa kestirdiği görüldü.

23.04.2020 11:19 | Son Güncelleme: 23.04.2020 11:27
Emre Belözoğlu, karantinada imaj değiştirdi ve saçlarını kısa kestirdi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüssalgını nedeniyle vatandaşlara 'Evde Kal' çağrısı yapılmaya devam edilirken, liglerin askıya alınmasıyla birlikte futbolcular da bu süreci aileleriyle birlikte evde geçiriyor.

İMAJ DEĞİŞTİRDİ, SAÇLARINI KISA KESTİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Şenol Güneş ve oyuncuların da katıldığı video konferans görüşmesinde, 39 yaşındaki oyuncu Emre Belözoğlu'nun saçlarını kısa kestirdiği görüldü.

Emre Belözoğlu, karantinada imaj değiştirdi ve saçlarını kısa kestirdi

Daha önce Eden Hazard, Bellerin, Burak Yılmaz gibi isimler saçlarını sıfıra vurmuş ve sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaşmışlardı.

Emre Belözoğlu, karantinada imaj değiştirdi ve saçlarını kısa kestirdi
Emre Belözoğlu, karantinada imaj değiştirdi ve saçlarını kısa kestirdi
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