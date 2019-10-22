Emre Belözoğlu kanser tedavisi gören 16 aylık Çınar Aydın'ı ziyaret etti

Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu, kanser tedavisi gören 16 aylık Çınar Aydın'a moral ziyaretinde bulundu.

22.10.2019 14:34

Sarı-lacivertli takımın kaptanı Emre Belözoğlu, henüz 12 aylıkken kanser teşhisi konulan Çınar Aydın isimli minik Fenerbahçe taraftarını tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti ve ailesine moral verdi. 16 aylık Çınar'ın babası Sercan Aydın ve annesi Arzu Aydın'dan tedavi süreci hakkında bilgi alan Belözoğlu, minik Çınar'ı iyileşmesinin ardından stada davet etti.

Belözoğlu, ziyarette Fenerbahçeli futbolcuların imzaladığı formayı da son imzayı kendisi atarak minik Çınar'a hediye etti.

Kaynak: İHA
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YORUMLAR (2)

  • DEVLETİMİZ SAHİP ÇIKSIN BU MİNİĞE:
    BU MİNİK KARDEŞİMİZ İÇİN GÖSTERİŞTEN VE RİYADAN UZAK YARDIMLAR YAPMALIYIZ. HADİSTE ŞÖYLE DENİYOR. . . -MÜSLÜMANA SÖZLE YARDIM EDEN VEYA ONUN İÇİN BİR ADIM YÜRÜYEN, KIYAMETTE PEYGAMBERLERLE EMİN OLARAK HAŞROLUR VE 70 ŞEHİT SEVABINA KAVUŞUR. . . -HADİS-İ ŞERİF
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  • GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİMİZE:
    EMRE BELÖZOĞLU BU MİNİK KARDEŞİMİZİN AİLESİNE MADDİ DESTEK DE YAPMALIDIR. BİR HADİSTE ŞÖYLE BUYRULUYOR. . . -DUASININ KABUL, KEDERİNİN YOK OLMASINI İSTEYEN, DARDA KALANI FERAHLANDIRSIN. . . -HADİS-İ ŞERİF
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