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Emre Belözoğlu için çok konuşulacak iddia: Kararından vazgeçti, 1 yıl daha oynamak istiyor

Fenerbahçe'nin tecrübeli kaptanı Emre Belözoğlu, Çaykur Rizespor'a karşı son maçını oynamış ve aktif futbolculuk yaşantısını sonlandırmıştı ancak tecrübeli oyuncunun bu kararından vazgeçtiği ve 1 yıl daha futbol oynamak istediği iddia edildi.

27.07.2020 09:36 | Son Güncelleme: 27.07.2020 09:45

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'la oynadığı sezonun son Süper Lig maçına ilk 11'de başlayan kaptan Emre Belözoğlu, karşılaşmanın 63. dakikasında oyundan çıkmış ve aktif futbolculuk hayatını sonlandırmıştı.

24 yıllık futbol yaşantısını sona erdiren tecrübeli futbolcu için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Hürriyet Gazetesi yazarı Tahir Kum, 40 yaşındaki oyuncunun bu kararından vazgeçtiğini ve 1 yıl daha futbol oynayacağını söyledi.

Tahir Kum'un köşe yazısında aktardığı bilgiler şöyle;

Çaykur Rizespor karşısında son kez sahaya çıkan Emre, maçın 63. dakikasında kaptanlık pazubendini 16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz'ın koluna takarak, hem sahadaki hem kenardaki hem de tribündekilerin alkışları arasında yeşil sahalara veda etti.

Emre, maç sonrası yaptığı açıklamada iki gün içinde basın toplantısı düzenleyerek bundan sonraki yol haritası hakkında bilgi vereceğini duyurdu. Öyle ki, Fenerbahçe'deki yeni görevi de belirlenmişti. Kendisi de yeşil sahalara veda etmeden transfer çalışmalarına start vermişti. Yeni sezonda Fenerbahçe'nin sportif direktörü olacaktı.

"KARARINDAN VAZGEÇTİ, OYNAMAK İSTİYOR"

Derken, önceki gün Zorlu'da karşılaşıp sohbet ettiğimiz önemli bir isim konu Emre'ye geldiğinde, futbolu bırakma kararından vazgeçerek 1 yıl daha oynayacağını söyledi. Şaşırdım. "Evet, Emre bir yıl daha oynamak istiyor. Maşallahı var, oynar da" dedi.

Emre'yi dün telefonla arayarak hem duygularını sorduk hem de bu önemli ismin kendisiyle ilgili sözlerini aktardık. Cevap olarak şunları söyledi:

EMRE'DEN AÇIKLAMA: KÜÇÜK DE OLSA BIRAKMAMA İHTİMALİM VAR

"Ben kararımı vermiştim ama ailem futbola devam etmem için çok baskı yapıyor. Evet, küçük de olsa böyle bir ihtimal var ama netleşen bir şey yok. Her şey 1-2 gün içinde belli olacak."

Bu sözlerin ışığında Emre, iki gün sonra düzenleyeceği basın toplantısında, "1 yıl daha futbol oynayacağım" derse şaşırmayın. Benden söylemesi...

Emre Belözoğlu için çok konuşulacak iddia: Kararından vazgeçti, 1 yıl daha oynamak istiyor
Haber Yorumları (2)
DEFOL: defol git be. itici, şey
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1234: Artik biraksin YETER. . . hergun kavga dovus baska birsey yok, genclerin onu acilsin.
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