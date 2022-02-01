Emre Belözoğlu futbolculardan duman çıkardı! İşte beğeni yağmuruna tutulan o kare
Haberler.com, Ali Gülhan - Spor
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Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe'yle karşılaşacak Medipol Başakşehir'de hazırlıklar sürüyor. Turuncu-lacivertlilerin antrenmanından çekilen bir kare ise büyük ilgi gördü. Başakşehir sosyal medya hesabından "Büyük olmanın yolu da deha gibi çalışma ve alın terinden geçer." ifadeleriyle paylaşılan fotoğrafta ısınan futbolcuların üzerinden duman çıktığı görülüyor.
Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe'yle deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir'de çalışmalar sürüyor. Emre Belözoğlu'nun öğrencileri sıkı antrenmanlarla zorlu mücadeleye hazırlanırken, idmandan çekilen bir fotoğraf sosyal medyada ilgi odağı oldu.
"BÜYÜK OLMANIN YOLU DA DEHA GİBİ ÇALIŞMA VE ALIN TERİNDEN GEÇER"
Başakşehir sosyal medya hesabından, "Büyük olmanın yolu da deha gibi çalışma ve alın terinden geçer." ifadeleriyle paylaşılan fotoğrafta ısınan futbolcuların üzerinden duman çıktığı görülüyor. Büyük ilgi gören kare için Başakşehir taraftarları, "Emre Belözoğlu futbolculardan duman çıkarıyor" yorumunda bulundu.