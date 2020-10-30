Emre Belözoğlu, Ali Akman'ı F.Bahçe'ye getirmek için Bursaspor'a teklif yapacak

Fenerbahçe'ye yaz transfer döneminde birçok yıldız kazandıran Emre Belözoğlu, genç oyunculara da yatırım yapıyor. Bu doğrultuda Fenerbahçe, Bursaspor formasıyla TFF 1. Lig'de 5 gol atan ve eski Galatasaraylı Ayhan Akman'ın yeğeni olan 18 yaşındaki forvet Ali Akman'ın peşine düştü.

Geleceği parlak Türk yıldızları mercek altına alan Fenerbahçe'nin son gözdesi Bursasporlu Ali Akman oldu.

Yeşil-beyazlı formayla TFF 1. Lig'de bu sezon 5 gol atan 18 yaşındaki forveti yakından takip eden sportif direktör Emre Belözoğlu'nun teklif hazırlığı yaptığı belirlendi.

ESKİ GALATASARAYLI AYHAN AKMAN'IN YEĞENİ

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ali Akman, Galatasaray ve Milli Takım'ın eski yıldızı Ayhan Akman'ın yeğeni... Sarı-kırmızılıların da Ayhan Akman aracılığıyla genç forveti kadrosuna katmak için çalıştığı belirtiliyor.

Bursaspor Kulübü Başkanı Erkan Kamat kısa bir süre önce, "Ali Akman ve diğer genç oyuncularımıza yurt içinden ve yurt dışından birçok teklif geldi. Hiçbirini değerlendirmeye almadık. Bursaspor'un şu anda bulunduğu şartlarda hiçbir oyuncumuzu satmayı düşünmedik." ifadelerini kullanmıştı.

(Takvim)