Emre Aşık kimdir? Emre Aşık'ın mesleği nedir? Emre Aşık'ın karısı kimdir?

Genç yaşta kariyerine ilk adımları atan Emre Aşık, Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra adından sıkça bahsettiren isimler arasında yerini aldı. Milli takım kariyeri ve özel hayatıyla Emre Aşık kimdir? Emre Aşık'ın mesleği nedir? Emre Aşık'ın karısı kimdir?

Sönmez Filamentspor'da kariyerine ilk adımları atan Emre Aşık, genç yaşta Fenerbahçe'ye transfer oldu. Bu transfer sonrası Türk futbolunda adından sıkça bahsettiren isimler arasında yerini aldı. Emre Aşık kimdir?

EMRE AŞIK KİMDİR?

Emre Aşık 13 Aralık 1973, Bursa doğumlu , defans mevkisinde görev alan Türk eski futbolcu.

Sönmez Filamentspor'da futbola başladı ve 1992'de profesyonel oldu.

1992-93 sezonunda Balıkesirspor'dayken keşfedildi. 1993-94 sezonunda, 20 yaşında Fenerbahçe'ye geçti. Fenerbahçe'den bedelsiz olarak 1996'da İstanbulspor'a transfer oldu.

4 yıl sonra Galatasaray'la anlaştı.Emre, Avrupa'da son derece başarılı günler geçiren Galatasaray savunmasında Kaptan Bülent ile sağlam bir ikili oluşturdu.

Ağustos 2003'te Beşiktaş'a transfer oldu. 2005 yılında Teknik Direktör Rıza Çalımbay tarafından kadro dışı bırakıldı.Ve tekrar yuvasının yolunu tuttu.

Şubat 2006'da eski kulübü Galatasaray ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Emre, daha çok futbol sahasındaki hırslı, mücadeleci ve zaman zaman sert karakteriyle tanınır.

Futbolcunun menajerliğini spor yazarı Ogan Tarhan yapmıştır. Emre Aşık, 1 yıllığına kiralık olarak Ankaraspor'la anlaştı. Ankaraspor'da geçirdiği başarılı bir sezonun ardından Fatih Terim tarafından A Milli Takım'ın EURO 2008 kadrosuna dahil edildi. 2008-2009 sezonunda Galatasaray'a geri döndü. O sezon takımında görev aldığında ne kadar etkili olabileceğini gösterdi. 2

009-2010 sezonun 33. haftasında Galatasaray'ın evinde oynadığı Antalyaspor maçında sonradan oyuna girerek Galatasaray formasına ve Ali Samiyen'e taraftarların tezahüratları eşliğinde veda etti.

Milli takım kariyeri

29 Mart 1995'teki İsveç maçında attığı golle 2-1'lik galibiyetin mimarlarından biriydi. 2001-02 sezonundaki formuyla 6 yıldan sonra tekrar Türk Milli Futbol Takımı'na seçildi.

2002'de dünya 3.sü olan A Milli takımda ve 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'da 3. olan A Milli takımın kadrosundaydı. 2009-10 sezonunun sonunda futbolu bırakmaya kararı verdi. Bu kararından sonra Türkiye formasıyla 19 Mayıs'ta Çek Cumhuriyeti ile oynanan maçta 9. dakikada Okan Buruk'la beraber oyundan çıkarak jübilesini yaptı. Toplamda 52 kez A Milli formayı giydi.

EMRE AŞIK'IN KARISI KİMDİR?

Emre Aşık, 2012 yılında Yağmur Sarnıç ile hayatını birleştirmiştir. Bu dönemde boşanma aşamasındalar.